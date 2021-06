Een hockeyspeler is maandagavond zwaargewond geraakt doordat hij op het veld van Hockeyclub Eemvallei in de Amersfoortse wijk Vathorst een hockeybal tegen het hoofd had gekregen.

Het ongeval vond plaats rond 20.45 uur. Het slachtoffer zou door de harde klap van de hockeybal buiten bewustzijn zijn geraakt.

Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, terwijl een traumahelikopter landde op een naastgelegen veld. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.