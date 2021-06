In een flatwoning aan de Valkenhorst in Amersfoort heeft in de nacht van maandag op dinsdag nacht een brand gewoed. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd na het inademen van rook. Een kat die nog binnen was, werd gered.

De brand ontstond rond 2.30 uur. Op het moment dat de brandweer aankwam, kwamen er al grote vlammen uit de ramen van de woning. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen.

De brandweer zette veel materieel in om de flatbrand te blussen. De woning boven de brandhaard werd ontruimd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vanwege de grote schade door roet en bluswater kunnen de bewoners nog niet terug.