Drie personen zijn zondagmiddag na een politieachtervolging opgepakt in de wijk Jeruzalem in Amersfoort. Ze reden in een gestolen auto.

Het drietal werd op de Zielhorsterweg gesignaleerd in een gestolen auto. De auto werd achtervolgd en reed via de Ringweg-Koppel naar het wijkje Jeruzalem. Daar crashte de auto.

Op de Kwekersweg stapte het drietal uit en rende weg. Eén verdachte kon in een tuin worden aangehouden, de andere twee werden in de buurt van de auto opgepakt.