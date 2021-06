Een zeventienjarige Leusdenaar stond vrijdag voor de rechter voor het veroorzaken van een crash in januari 2020, waarbij zijn twee vrienden zwaargewond raakten. De man reed zonder verplichte begeleiding onder invloed van lachgas 121 kilometer op een 30-kilometer weg.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een voorwaardelijke werkstraf van 160 uur plus een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor twaalf maanden tegen de inmiddels meerderjarige man.

Volgens het politierapport stoof de jonge Leusdenaar enige tijd later na het instappen, met twee vrienden, met een enorme vaart over de Beaufortlaan in Soest. Op het moment dat hij de macht over het stuur kwijtraakte, reed hij ruim 90 kilometer per uur harder dan de toegestane 30 kilometer per uur. De auto raakte van de weg en kwam in de rechterberm met een harde klap tot stilstand tegen een boom.

De bestuurder zelf bleef ongedeerd. De inzittenden zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Eén passagier brak zijn pols en zijn neus op meerdere plaatsen. De andere bracht het er slechter vanaf met een gebroken borstbeen, meerdere ribfracturen een wervelfractuur en een gebroken hand.

Opgeroepen agenten troffen in de zwaar beschadigde auto van De L. sporen aan van lachgasgebruik. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.