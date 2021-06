Een 22-jarige Pool is vrijdag veroordeeld tot zestien maanden celstraf voor een gevaarlijke politieachtervolging op de A28 en A1 in de buurt van Amersfoort.

Volgens de rechter heeft de man zich tijdens de achtervolging schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling en "misdadig rijgedrag". Ook reed hij met een gestolen kentekenplaat rond.

De Pool probeerde op 2 februari voor de politie te vluchten nadat hij zonder te betalen wegreed bij een tankstation in Gouda. Op de A28, onder de overkapping bij Zeist, maakte de de man eerst nog een stuurbeweging naar rechts toen een politieauto naast hem reed.

Later, op de A1 richting Amersfoort, probeerde de man opnieuw met een stuurbeweging de politie af te schudden, maar daar slaagde hij niet in. Hij raakte de politieauto en kwam met een klap tot stilstand. De agent achter het stuur wist te voorkomen dat zijn auto in een slip raakte.

De Pool bleek onder invloed van drugs. Naast zijn celstraf mag hij een jaar niet rijden en moet hij de agenten een schadevergoeding betalen.