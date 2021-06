De Van Mossel Kia Dutch Open bij het Amersfoortse ALTA gaat door. Het tennistoernooi, met onder anderen Robin Haase en Tallon Griekspoor op de deelnemerslijst, vindt van 11 tot en met 18 juli plaats.

De challenger is dit jaar het eerste graveltoernooi in de buitenlucht in Nederland. "Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en internationale spelers zich tijdens dit toernooi na een onderbreking van een jaar met elkaar kunnen meten", zegt Tom Nijssen van Stichting Topsport Amersfoort.

"Door de schaarste van toernooien verwachten wij de top van de nationale en internationale tennistalenten binnen te halen. Nederlandse tennissers als Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Ryan Nijboer zullen er zo goed als zeker bij zijn. Daarnaast hebben we routinier Robin Haasse weten te interesseren", aldus Nijssen, die net als twee jaar geleden directeur van het toernooi is.

Zo'n 48 nationale en internationale tennissers nemen deel aan het toernooi, waar tachtig ATP-punten te verdienen zijn voor de winnaar. Het prijzengeld is vastgesteld op 46.600 euro.