De brandweer is dinsdagmiddag met drie wagens uitgerukt voor een brand in een woning aan de Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort. Niemand is bij de brand gewond geraakt.

De brandweer had de brand al snel onder controle. De straat was tijdelijk afgezet.

"Het bleek uiteindelijk om een balkonbrand te gaan, die naar binnen is overgeslagen. Er is sprake van roet- en waterschade aan de woning. Uiteindelijk was die enorme inzet misschien niet nodig, maar we nemen liever het zekere voor het onzekere", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.