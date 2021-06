De gemeente Amersfoort staat vanaf 1 juni speedpedelecs toe op fietspaden. De elektrische fiets mag op het fietspad niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden.

Tot nu toe mochten gebruikers van de speedpedelec alleen over de rijbaan in de bebouwde kom of over het bromfietspad rijden.

Gebruikers moeten wel een gratis ontheffing aanvragen bij de gemeente.