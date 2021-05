De politie heeft afgelopen weekend meerdere meldingen gekregen over een naaktloper in natuurgebied Soesterduinen en waarschuwt mensen die iets zien om 112 te bellen.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om ten minste twee verschillende meldingen. "De meldingen gaan niet over een bepaald punt, maar komen uit het hele gebied."

De meldingen kwamen van mensen die een persoon onzedelijke handelingen zagen verrichten. Er zouden verschillende signalementen zijn afgegeven. "Het is in de afgelopen periode vaker gebeurd, maar van een structuur is geen sprake. Soms komen er een poosje wat meldingen binnen, en dan weer niet."

De politie waarschuwt personen die iets zien om 112 te bellen, mede omdat de pakkans daarmee wordt vergroot. "Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen schrikken", aldus de woordvoerder.