Een bewoner is maandag bedreigd bij een woningoverval aan de Schellingwoudegracht in Amersfoort. De drie daders zijn na de overval op de vlucht geslagen.

Het is nog niet duidelijk of de daders buit hebben gemaakt. De politiewoordvoerder kan niet bevestigen wat voor wapen is gebruikt bij het incident.

Volgens de politie waren alle daders in het donker gekleed.