Eén persoon is maandagochtend gewond geraakt nadat meerdere auto's met elkaar in botsing kwamen op de Bunschoterweg in Hoogland.

De inzittenden van de auto's zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk hoeveel auto's betrokken waren bij het incident.

Een berger is opgeroepen om de auto's af te slepen.