In DierenPark Amersfoort is onlangs een stekelvarken geboren, zo meldt de dierentuin vrijdag. Het is het eerste stekelvarken dat dit jaar is geboren in de Amersfoortse dierentuin.

Het gaat om een mannelijk witstaartstekelvarken. Volgens dierverzorger Marc Belt maakt het dier het goed. "De kleine laat zich al regelmatig aan de bezoekers zien in het verblijf in themagebied de Stad der Oudheid."

"De eerste maanden worden de jongen gezoogd door hun moeder, maar zijn zij ook al deels in staat om voor zichzelf te zorgen. Dat komt doordat een stekelvarken direct na de geboorte kan zien en de omgeving kan verkennen."