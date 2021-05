In een verpleeghuis aan de Vliegersvelderlaan in Barneveld is woensdagochtend de stroom uitgevallen als gevolg van een waterlekkage. De brandweer heeft een noodstroomvoorziening aangelegd om de belangrijkste medische apparatuur weer op te starten.

Ook stond er een ambulance klaar voor het geval er acute zorg geleverd moest worden.

Het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. De situatie is door de noodstroom onder controle.