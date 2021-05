Het woordkunstwerk Om arme me van stadsdichter Jacques de Waart is overgebracht naar theater De Kamers in de Amersfoortse wijk Vathorst. Het kunstwerk was eerder te zien bij de Onze Lieve Vrouwetoren en Museum Flehite in Amersfoort.

De Waart maakte het kunstwerk om de inwoners van Amersfoort een hart onder de riem te steken. Om arme me bestaat uit drie delen. Volgens de stadsdichter zijn het korte woorden die begrip en compassie uitspreken.

"Om arm me past mooi bij ons. Iedereen die hier nu langsloopt of fietst, mag zich even door ons of elkaar omarmd voelen. We zien je", aldus Karin Jansen, beheerder van theater De Kamers.

Het kunstwerk is nog tot dinsdag 8 juni bij theater De Kamers aan de Wezeperberg te bekijken.