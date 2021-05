Meander Medisch Centrum in Amersfoort mag high care neonatologieverpleegkundigen op de werkvloer op gaan leiden. Het ziekenhuis heeft daarvoor een accreditatie van het College Zorgopleidingen gekregen.

Een high care neonatologieverpleegkundige verleent gespecialiseerde zorg aan te vroeggeboren kinderen en hun familie. In het Meander MC gebeurt dat in het moeder-kindcentrum, waar zorg wordt verleend aan baby's die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minimaal 32 weken en die een geboortegewicht van minimaal 1.200 gram hebben.

Ook kan het ziekenhuis twee 'high care' plekken inrichten voor baby's die geboren worden na minimaal dertig weken en een geboortegewicht hebben van minimaal 1.000 gram. Onderdeel van de opleiding is ook een stage op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Daarvoor wijken de studenten uit naar de Isala Kliniek in Zwolle. Het theoretische gedeelte van de opleiding is in handen van de VUmc Amstel Academie.

Meander had al negentien accreditaties voor praktijkgedeelten van zorgopleidingen. Het gaat daarbij om verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende functies, zoals de opleiding tot kinderverpleegkundige en operatieassistent. Met de accreditatie voor high care neonatologieverpleegkundige komt er een twintigste opleiding bij.