De politie heeft afgelopen weekend op de A1 ter hoogte van Baarn een automobilist zijn rijbewijs afgenomen. De bestuurder reed 206 kilometer per uur waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan.

De automobilist moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden wegens zijn snelheidsovertreding. Hij raakte niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar moet ook een forse boete betalen.

Bij de verkeerscontrole op de A1 nam de politie in het afgelopen weekend in totaal vijf rijbewijzen in beslag. Daarnaast is tegen tien andere bestuurders proces-verbaal opgemaakt voor kleinere verkeersovertredingen.