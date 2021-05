Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Paulus Potterstraat in Amersfoort. De vermoedelijke dader is aangehouden. Het gewonde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg om 8.45 uur een melding en was rond 9.00 uur ter plaatse. Twee agenten waren druk aan het bellen en even later kwam een ambulance aangereden.

De politie bevestigt dat het gaat om een steekpartij in de relationele sfeer, wat in elk geval betekent dat de betrokkenen elkaar kennen.