Een auto is zaterdagavond in de Dahliastraat in Amersfoort in brand gevlogen. Het is de derde keer in korte tijd dat in diezelfde straat een auto in brand stond.

De brand brak uit rond 22.55 uur. De politie is een buurtonderzoek gestart, omdat er mogelijk sprake is van brandstichting.

Bij aankomst van de brandweer stond de voorzijde van een auto in brand. Een buurtbewoner had al een bluspoging gedaan met een tuinslang, waarna de brandweer het overnam. De motorkap van de auto werd opengebroken om de brand goed te kunnen blussen.