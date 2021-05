Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.30 uur over de kop geslagen aan de Barnseweg in Barneveld. De bestuurder is aangehouden inzake rijden onder invloed van alcohol.

De auto raakte in een scherpe bocht van de weg en vloog daarbij over de kop. Het voertuig kwam vervolgens in een weiland tot stilstand.

De auto werd bestuurd door een beginnend bestuurder. De man raakte niet gewond. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor een verdere blaastest. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.