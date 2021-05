De man die vorig jaar september in Amersfoort een achttienjarige vrouw van haar fiets trok, mishandelde en probeerde te wurgen, is vrijdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf gevolgd door tbs met dwangverpleging.

Omdat hij zijn daad beging in zijn proeftijd als vrijgelaten tbs'er wacht hem nog 2,5 jaar extra achter de tralies.

De voor poging tot doodslag en vrijheidsberoving veroordeelde Osmair R. (40) was in tegenstelling tot zijn slachtoffer en haar advocaat niet aanwezig bij de uitspraak in het gerechtsgebouw in Utrecht.

De rechter sprak in het vonnis van een zeer ernstig misdrijf dat de jonge Amersfoortse ook het leven had kunnen kosten. R. deed in de struiken langs het fietspad meerdere pogingen haar te wurgen. Hij stompte de vrouw ook enkele keren hard in haar buik.

De poging tot aanranding achtte de rechtbank ondanks de gescheurde kleding en het ontblote bovenlijf waarmee hij zijn bewusteloze slachtoffer achterliet, niet bewezen.

De straf kwam vrijwel overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat om zes jaar cel en tbs had gevraagd. De schadevergoeding van bijna 16.000 euro werd geheel toegewezen.

'Hoogte van de straf bevredigend voor slachtoffer'

Het slachtoffer en haar moeder reageerden na afloop van het door de rechter voorgelezen en toegelichte vonnis opgelucht.

"Er is zeker sprake van opluchting. De hoogte van de straf is bevredigend voor mijn cliënt en wijkt ook nauwelijks af van wat de officier van justitie eiste", zegt de advocaat van de familie.

"Het is belangrijk voor de familie dat de dader behalve een lange gevangenisstraf ook opnieuw een tbs-maatregel krijgt opgelegd. Dat geeft ze rust en beschermt de samenleving tegen herhaling."

Dat de rechtbank de aanranding niet bewezen achtte, vindt het slachtoffer volgens Dijkstra ondergeschikt. "Ze kan ermee leven, omdat een lange straf is opgelegd voor poging tot doodslag en vrijheidsberoving. Het is de erkenning voor wat haar is aangedaan die telt", aldus de advocaat.

Bewusteloos en gesprongen bloedvaten in ogen

Osmair R. had gedronken en drugs gebruikt op de avond dat hij toesloeg op het fietspad in de Indische Buurt in Amersfoort. Hij probeerde eerst rond 21.00 uur een andere vrouw van haar fiets te trekken, maar dat mislukte. Een uur later slaagde hij er wel in bij de achttienjarige vrouw.

Op zo'n 100 meter van haar ouderlijk huis trok de dader haar de bosjes in. R. ging boven op haar zitten, sloeg met zijn vuisten op haar buik en legde zijn handen om haar keel. Hij drukte zo hard op de halsslagader dat de vrouw tot twee keer toe het bewustzijn verloor en er gesprongen bloedvaten in haar ogen aan overhield.

R. schreeuwde tijdens de aanval meermaals "Zeg dat je van mij bent", scheurde de kleren van zijn slachtoffer kapot en trok haar bh omhoog. Toch waren zijn motieven naar de inschatting van de rechtbank niet seksueel van aard.

"Het was de dader te doen om het geweld. Hij wilde haar van het leven beroven en slaagde daar bijna in. Hij liet zijn slachtoffer hulpeloos achter en vluchtte op haar fiets. Het is voor haar een zeer traumatische gebeurtenis geweest, die nog steeds invloed heeft op haar dagelijks leven. Dat rekenen we de dader heel zwaar aan", aldus de rechter.

De uit Nijmegen afkomstige dader was afgelopen september nog maar net, en onder voorwaarden, ontslagen uit de tbs-kliniek. Hij zat een straf van zeven jaar plus tbs uit voor de moord op een dakloze man. Omdat hij de afspraken na zijn vrijlating schond, moet hij boven op de vrijdag opgelegde vijf jaar cel nog 852 dagen uitzitten.