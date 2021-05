De kerkklokken van de Sint Catharinakerk in Bunschoten mogen toch twee keer luiden bij begrafenissen. De gemeente heeft haar besluit om de klok nog maar één keer per begrafenis te luiden, ingetrokken. Zij wil hiermee de traditie van eer en respect in stand houden.

Een groot deel van de Bunschotense samenleving was niet blij met het besluit om de kerklokken nog maar één keer te luiden. Na een klachtenregen is toch besloten om het besluit in de trekken.

De aanleiding daarvoor was een brief van een groep omwonenden. Zij zeggen veel hinder te ondervinden van het geluid, dat in hun oren te vaak klinkt vanwege het toegenomen aantal begrafenissen. Dat komt doordat een groot aantal mensen in het dorp overleden is aan het coronavirus.