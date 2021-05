Een persoon is woensdagmiddag om het leven gekomen na een val van een viaduct aan de Rondweg Zuid/N221 in Amersfoort. Het slachtoffer viel enkele meters naar beneden.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hulp mocht niet baten. De politie heeft de Rondweg Zuid afgezet en de districtsrecherche is een onderzoek begonnen.

Het is onduidelijk of het gaat om een noodlottig ongeval of om opzet. "Er zijn wat verklaringen van ooggetuigen die de persoon naar beneden hebben zien vallen. Er is in ieder geval geen sprake van een verkeersincident", zegt politiewoordvoerder Cornelie Hoogeveen.



Eén rijstrook vlak bij de Stichtse Rotonde is inmiddels weer vrijgegeven.