De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Nachtegaalweg in Kootwijkerbroek. Volgens de brandweer had een computer in de kelder van de woning kortsluiting veroorzaakt.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar de woning liep veel schade op. Niemand raakt gewond bij de brand.

De stroom van een van de buurtbewoners was gedeeltelijk uitgevallen. De brandweer liet netbeheerder Liander komen om de stroom te herstellen.