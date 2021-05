In hotel Schimmel aan de Stationsweg Oost in Woudenberg is maandag rond 16.30 uur een stoffelijk overschot gevonden.

De politie heeft tot het begin van de avond onderzoek gedaan.

Een forensisch arts stelde vast dat de persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen, zo meldt de politie maandagavond op sociale media.