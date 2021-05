Het voormalige militair hospitaal aan de Hogeweg in Amersfoort wordt volledig gerestaureerd. Dat laat de provincie Utrecht maandag weten.

Het is niet duidelijk hoeveel subsidie met de restauratie van het rijksmonument is gemoeid. De provincie maakt alleen het totale subsidiebedrag voor de zeventien restauratieprojecten in de provincie Utrecht bekend. Dat bedraagt 5,2 miljoen euro.

Eind 2019 verkocht de overheid het militair hospitaal voor 3,8 miljoen euro aan vastgoedontwikkelaar Schipper Bosch. De nieuwe eigenaar wil van het complex een woongebied met ruimte voor bedrijven maken. De precieze invulling moet deze zomer duidelijk worden.

Het complex aan de Hogeweg werd in 1887 gebouwd en drie jaar later omgedoopt tot militair hospitaal. In de hoogtijdagen werden er 144 patiënten opgenomen. In 1966 werd het ziekenhuis opgeheven. De afgelopen jaren stond het gebouw leeg.

Ook de Petrus en Pauluskerk in Soest staat op de lijst met Utrechtse rijksmonumenten die dankzij een subsidie van de provincie gerestaureerd worden. De toren van het kerkgebouw aan het Kerkplein wordt vernieuwd.