Een bestuurder van een crossbrommer is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Daam Fockemalaan in Amersfoort.

Het incident vond even voor 12.00 uur plaats. De man viel in de berm en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie regelt voorlopig het verkeer op de Daam Fockemalaan.