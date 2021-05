Op de Ringweg-Randenbroek in Amersfoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man neergestoken. De aanleiding tot en toedracht van de steekpartij zijn nog onduidelijk.

Het is nog niet bekend of de politie een aanhouding heeft kunnen verrichten. Het slachtoffer werd vanwege zijn verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het incident.