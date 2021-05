Een bestuurder is vrijdagochtend met de auto vast komen te zitten in een autolift in een appartementencomplex aan de Eemlaan in Amersfoort. De brandweer is ingeschakeld om de automobilist te bevrijden.

Het incident vond rond 11.20 uur plaats. De brandweer moest speciaal gereedschap gebruiken om de automobilist te bevrijden.

Het duurde niet lang voor het lukte om de lift naar beneden te krijgen. De bestuurder en de auto zijn inmiddels uit de lift gehaald. Niemand raakte gewond bij het incident.

Hoe de lift kon vastlopen, is niet duidelijk.