In DierenPark Amersfoort zijn vrijdag zwartstaartprairiehondjes geboren. Het gaat om minstens vier jongen. Doordat de dieren in de eerste weken in een ondergronds gangenstelsel leven, is het precieze aantal jongen niet bekend.

De pasgeboren prairiehondjes zijn nog blind en kaal. "De jongen verblijven daarom het grootste gedeelte van de zoogperiode in de kraamkamer in de burcht", zegt dierverzorger Saskia Visser. "Na een aantal weken komen de jongen nieuwsgierig een kijkje boven de grond nemen en eten zij ook al hapjes mee met het vaste voedsel." Visser verwacht dat er de komende weken nog meer jongen boven de grond te zien zullen zijn.

Prairiehonden zijn knaagdieren die afstammen van de eekhoorn. Ze leven op de prairies in Noord-Amerika in grote kolonies. Elke kolonie bestaat uit verschillende families, die onderling met elkaar communiceren. "Prairiehondjes gebruiken wel twaalf verschillende kreten en de jongen zijn er al vanaf de geboorte bekend mee", legt Visser uit. "Als de kleintjes een alarmkreet horen, dan duiken zij meteen hun holletje in, net zo snel als de volwassen dieren."

De prairiehondjes zijn vanaf 19 mei te bewonderen. Dan gaat DierenPark Amersfoort volgens het heropeningsplan van de overheid weer open.