De politie heeft donderdagmiddag een wietkwekerij in een bedrijfspand aan de Eemnesserweg in het centrum van Baarn ontmanteld.

De politie was het bedrijfspand rond 14.30 uur binnengevallen. De planten werden in de kelder aangetroffen. Hoeveel planten er stonden, is niet bekend.

Netbeheerder Stedin en de recherche hebben 's middags onderzoek gedaan bij de plantage. Het is niet bekend of er tijdens de inval personen in het pand aanwezig waren.