Wijkagenten hebben donderdagochtend een einde gemaakt aan een feest in de Amersfoortse wijk De Horsten. Vier mensen zaten in een schuurtje met een lachgastank en een waterpijp.

De politie kreeg een melding van overlast binnen. Naast dat de coronaregels werden overtreden, werd er ook stroom afgetapt, wat zorgde voor brandgevaar.

Gebruik van lachgas is niet verboden in Amersfoort. De politie kon nog niet zeggen of er boetes zijn uitgedeeld.

In de nacht van woensdag op donderdag werd elders in Amersfoort eveneens melding gedaan van lachgasgebruik. De politie trof ter plaatse een lege auto aan vol met lege ballonnen. Het is niet duidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.