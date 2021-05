De gemeente Baarn vraagt inwoners tijdens twee online bijeenkomsten mee te denken over het opwekken van duurzame energie, onder meer in de vorm van windmolens en zonnevelden.

De sessies maken deel uit van een oriëntatie waarbij de gemeente ook gesprekken voert met belangenorganisaties zoals de Baarnse Klimaatalliantie, Platform Ondernemend Baarn, EnergiekBaarn, verschillende natuurorganisaties en terreinbeheerders. In mei wordt een kaart gepubliceerd waarop mogelijke locaties voor windmolens of zonnevelden aangegeven kunnen worden.

"De stem van inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden mag bij deze zoektocht niet ontbreken. Duurzame energie heeft immers invloed op onze omgeving. Daarom moeten we zorgvuldige afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap of over de vraag hoe inwoners deel kunnen nemen aan een eventueel project", aldus wethouder Hugo Prakke.

Tijdens de eerste bijeenkomst op donderdag 27 mei geeft de gemeente achtergrondinformatie. In de tweede sessie op dinsdag 15 juni wordt alle feedback samengevat.

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. Het beleidsplan wordt na goedkeuring eind 2021 naar de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming.