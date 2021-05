Een voetganger is maandag op de Steenhoffstraat in Soest aangereden door een politieauto. De vrouw raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur ter hoogte van de Oude Raadhuisstraat.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De vrouw is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel en werd later naar het ziekenhuis gebracht.