Burgemeester Mark Röell heeft maandagochtend een appartement aan de Brinkstraat in Baarn voor drie maanden gesloten vanwege een drugsvondst. Het is de woning van een man uit Baarn die in april werd aangehouden op verdenking van kunstroof.

Bij het doorzoeken van het appartement van de verdachte werd een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Ook lag er een vuurwapen met munitie in de woning. De woning is op basis van de Opiumwet gesloten. Handhavers van de gemeente hebben het appartement verzegeld.

Op 6 april werd de 58-jarige verdachte aangehouden op verdenking van het stelen van een schilderij van Vincent van Gogh uit het museum Singer Laren en een schilderij van Frans Hals uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De schilderijen zijn nog altijd spoorloos.