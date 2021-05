Een moederdagpicknick in de Soesterduinen, die tegelijkertijd een protestactie tegen de coronamaatregelen zou zijn, gaat zondag niet door. De gemeente Soest dreigde in een brief aan de organisator een dwangsom van 5.000 euro op te leggen.

De gemeente wijst er in de brief op dat het momenteel niet mogelijk is om evenementen te organiseren.

Initiatiefnemer Kella Victoria uit Soest heeft daarop besloten het evenement af te gelasten.

Tijdens het evenement in de Soesterduinen zouden er ook activiteiten voor kinderen worden georganiseerd.