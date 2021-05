De politie heeft donderdag twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij het drogeren van twee jonge vrouwen in december vorig jaar in Soest.

De twee jonge vrouwen spraken op 11 december af met een jongen die ze online hadden leren kennen. Ze ontmoetten hem en een vriend bij een tankstation aan de Burgemeester Grothestraat in Soestdijk. Een van de mannen gaf de vrouwen meerdere alcoholische dranken.

Niet veel later werd een van de vrouwen beroerd en gaf over in de auto van de mannen. Vervolgens raken beide vrouwen versuft. Ze werden op straat op de Dorpsstreek in Soest gedumpt, waar een voorbijganger ze rond 22.50 uur aantrof.

In het ziekenhuis bleek dat de vrouwen niet alleen alcohol in hun bloed hadden, maar dat ze ook waren gedrogeerd met de drug GHB.

De recherche startte een onderzoek, waarna twee verdachten in beeld kwamen. Donderdagochtend zijn zij aangehouden. Beiden zitten vast voor verhoor. Wat de leeftijd van de verdachten is en waar ze vandaan komen, kan de politie niet zeggen in verband met het lopende onderzoek.