Vier voertuigen zijn donderdag rond 15.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de Ringweg Randenbroek in Amersfoort. Drie mensen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan één met spoed.

Een bestelbus, twee bestelwagens en een personenauto kwamen op de kruising met de Schuilenburgerweg met elkaar in botsing doordat een van de voertuigen rechtdoor reed, waar dat niet is toegestaan. Er geldt eenrichtingsverkeer.

Een van de betrokken voertuigen belandde naast de weg tegen een boom. De brandweer is aanwezig om de inzittende persoon te bevrijden. De weg ligt bezaaid met brokstukken en is afgesloten.

Een stuk verderop in de straat gebeurde een ander ongeluk. Door een remactie is een auto op de auto ervoor geklapt en in de bosjes naast een woning tot stilstand gekomen. Ook hier is de brandweer ter plaatse.

Vermoedelijk is het ongeval ontstaan door de chaos op de weg, die ontstond door het ongeval bij de kruising met de Schuilenburgerweg.