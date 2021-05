In DierenPark Amersfoort zijn zes zeldzame titicacakikkervisjes uit hun eieren gekomen. Dat is bijzonder, want de kikkers zijn zeer zeldzaam en in het wild zelfs bijna uitgestorven.

Het is de eerste keer dat DierenPark Amersfoort kweekt met deze diersoort. "Dat deze poging meteen succesvol is, geeft mij als dierverzorger de grootste voldoening", zegt dierverzorger Thijs Zonnenberg.

De ernstig bedreigde titicacakikker komt in het wild alleen voor in het Zuid-Amerikaanse Titicacameer en in delen van aansluitende rivieren. Het Titicacameer is het grootste meer van Zuid-Amerika, gelegen tussen Peru en Bolivia. "De leefomstandigheden van deze kikkersoort zijn al jaren niet goed. Het meer is zwaar vervuild door het dumpen van schadelijke stoffen. Ook stroperij is een probleem. De plaatselijke bevolking eet de kikkers op en gebruikt de soort als medicijn", vertelt Zonnenberg.

"Daarom is in 2017 een aantal titicacakikkers uit het meer gered om mee te kweken, zo ook in DierenPark Amersfoort. Deze kweek leunt op precisiewerk. De temperatuur waaronder de eitjes kunnen uitkomen, moet bijvoorbeeld zeer exact zijn."

De titicacakikker heeft een opvallend uiterlijk. Zijn lichaam heeft grote huidflappen, waardoor het dier er gerimpeld uitziet. Deze kikkersoort wordt daarom ook wel scrotum frog genoemd. Het duurt een half jaar voordat de kikkervisjes volgroeid zijn tot kikkers.