De politie is woensdag op zoek naar een mogelijk gewapende man in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Eerder werd via burgernet naar buiten gebracht dat de man was aangehouden. Dat blijkt een miscommunicatie.

De politie is momenteel met meerdere eenheden naar de man op zoek. Het gaat om een man van 1,80 meter lang. Hij heeft lang haar in een knot en hij draagt een zwarte broek en laarzen. Wie de man ziet, kan 112 bellen.

Rond 12.30 uur kreeg de politie een melding binnen over een gewapende man aan de Noordewierweg. Niet veel later stonden meerdere politieauto's in die straat. Bij de ingang van de Albert Heijn stond een agent met een kogelwerend vest aan.

Volgens een medewerker van de Albert Heijn was de politie naar iemand op zoek en zijn camerabeelden bekeken, maar is de man niet in de winkel aangetroffen.