De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt na een melding van stormschade op de Kolkrijst in de Amersfoortse wijk Hoogland.

De brandweer werd rond 7.40 uur gealarmeerd. Een tak was afgebroken door de harde wind die in de nacht van maandag op dinsdag door de regio waaide. De tak was vervolgens op een dak van een woning blijven hangen.

Met behulp van een kettingzaag is de tak verwijderd.