Het gaslek waarvoor de brandweer in Hoogland dinsdag rond 10.00 uur is uitgerukt, is gedicht. Het lek zat onder het wegdek van de Eikenlaan. De politie had de hele straat afgezet.

Tijdens werkzaamheden was een gat in het wegdek ontstaan. Hierdoor is de weg verzakt waardoor de gas- en waterleiding geknapt waren. De brandweer onderzoekt de omvang van de lekkage, in samenwerking met netbeheerder Stedin.

Door het lek is er gas in de waterleidingen terechtgekomen. Hoe dit precies kon gebeuren, is niet duidelijk, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De waterdruk was van de leidingen gehaald. Ook aan de Engweg, de Berkenlaan en de Kerklaan waren de leidingen drukloos gemaakt. Er hoefde geen woningen ontruimd te worden.