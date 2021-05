VVD'er Hans Buijtelaar mag niet worden opgevolgd door een nieuwe wethouder, vinden zes oppositiepartijen in Amersfoort. Volgens de partijen is Amersfoort beter en goedkoper af door zijn dossiers te verdelen onder de huidige bestuurders, zeker omdat er over negen maanden lokale verkiezingen zijn.

Met die oproep komen oppositiepartijen Denk, Lijst Sanders, Lijst Molenkamp, SP, Burger Partij Amersfoort en Amersfoort2014. Vorige week vrijdag stapte wethouder Buijtelaar plotseling op vanwege kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de westelijke rondweg. VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema stelde maandag tegenover het AD uiteindelijk eind deze maand een opvolger te willen voordragen.

De zes partijen, samen goed voor 10 van de 39 zetels in de gemeenteraad, vinden het "doodzonde" om een nieuwe bestuurder helemaal in te werken, en ook nog eens een salaris van bijna 9.000 euro in de maand te betalen. "Tegen de tijd dat een nieuwe wethouder is ingewerkt, is de zomer voorbij", aldus Tahsin Bülbül, fractievoorzitter van Denk. "En mocht deze persoon na maart volgend jaar niet meer terugkeren, heeft hij net als Buijtelaar weer recht op wachtgeld."

De kritiek van de partijen is niet helemaal nieuw: al sinds de aanvang van deze bestuursperiode in 2018 zijn juist zij fel op het recordaantal van zeven wethouders (twee meer dan gebruikelijk). "Wij hebben altijd gezegd dat het ook wel met vijf had gekund", zegt Bülbül. "En het huidige stadsbestuur, en dan met name de vertrokken wethouder, hebben Amersfoort met de mislukte aanbesteding van de westelijke rondweg en de dreigende miljoenenclaim van projectontwikkelaar Vahstal al genoeg geld gekost."

De partijen willen hun voorstel aan hun collega's voorleggen tijdens een spoedvergadering, die inmiddels door SP-voorman Marc Smits is aangevraagd voor komende dinsdagavond.