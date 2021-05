Automobilisten die zich aan de snelheid op de Leusderweg houden, doen dat de komende tijd ook voor de buurt. Vijf weken lang staat een zogenoemde spaarpaal opgesteld om weggebruikers te stimuleren zich aan de snelheid te houden.

De spaarpaal, die tussen de Celebesstraat en de Timorstraat staat, is sinds maandag in gebruik.

Elke automobilist die binnen de toegestane limiet van 50 kilometer per uur langsrijdt, zorgt voor een klein bedrag in de spaarpot. Met het geld wordt uiteindelijk een picknicktafel voor de buurt aangeschaft.

De spaarpaal is een initiatief van de provincie Utrecht en verhuist na vijf weken naar een andere locatie in Amersfoort. Eerder was de paal al in Eemnes te vinden.