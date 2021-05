Het gaat nog zeker bijna een maand duren voordat de opvolger van de vrijdag opgestapte Amersfoortse VVD-wethouder Hans Buijtelaar aan de slag kan. Hij of zij moet beëdigd worden in een raadsvergadering en die staat voor dinsdag 25 mei op het programma.

Waarschijnlijk wordt wel eerder bekend wie in Buijtelaars schoenen stapt, zegt VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema. "Binnen nu en twee weken hopen we de naam te kunnen presenteren."

Na het afscheid van Buijtelaar heeft de VVD-leider acht potentiële kandidaten gebeld. "Een aantal daarvan konden niet, een aantal wel. Met die laatste groep gaan we verder praten."

Wat de VVD-voorman betreft neemt de nieuwe wethouder alle portefeuilles van de vertrokken bestuurder over. Dat betekent dat hij of zij verantwoordelijk wordt voor het het dossier westelijke rondweg, waar Buijtelaar uiteindelijk over struikelde, maar ook voor alle andere verkeerszaken, sport, de ontwikkeling van de Kop van Isselt tot woonwijk en het wel en wee van de wijk Vathorst.

"Er is nog krap een jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar. Voor die relatief korte periode ligt een hele reshuffle niet voor de hand."

Volgens Brugt Groenevelt, tot vrijdag woordvoerder van Buijtelaar, zijn de portefeuilles nog niet verdeeld. Dat betekent dat wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) als vaste vervanger tijdelijk verantwoordelijk is voor alle taken van de VVD-wethouder.