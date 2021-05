De politie heeft zondagavond een inval gedaan in een flatwoning aan de Rubenslaan in Soest. De bewoner is gearresteerd. De reden voor de arrestatie is nog onduidelijk.

Even na 23.00 uur stonden politie en brandweer bij de flatwoning. Binnen had een man zich verschanst. Nadat de brandweer de voordeur met enig geweld had geopend, ging de politie de woning binnen.

Een hondengeleider met schild ging voorop, gevolgd door zes agenten met een taser. Even later werd een man met enige moeite uit de woning gehaald en onder luid applaus van omstanders naar een politiewagen gebracht.