Actiegroep Extinction Rebellion Amersfoort heeft zondagochtend willekeurig drie jonge bomen geplant in het centrum van de stad. De wilgen kregen een bordje mee met de tekst: "Laten we bomen planten, in plaats van kappen. Doen jullie mee?"

De ietwat scheef neergezette bomen zijn opvallende blikvangers tussen het steen bij De Koppelpoort, op de Hof en aan de Grote Spui. Om de wilgen te planten, haalden de actievoerders enkele stenen uit het wegdek.

De operatie is een statement tegen het groenbeleid van de gemeente Amersfoort. De prioriteit lijkt niet te liggen bij behoud, laat staan uitbreiding van het groen, zeggen de actievoerders.

"We zien dat er al vijftienhonderd bomen werden gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg, terwijl er voor de weg nog niet eens budget is", meldt Extinction Rebellion Amersfoort in een schriftelijke verklaring.

Vanwege het uitblijven van dat budget stapte verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar vrijdag op. Of zijn vertrek aanleiding is van de actie, meldt de groep niet.

De activisten vinden dat de gemeente geen prioriteit geeft aan een duurzame toekomst. Volgens hen worden weliswaar bomen herplant, maar dat is onvoldoende.

Mocht de jonge aanplant het niet overleven, dan haalt de actieclub de bomen zelf weer weg.