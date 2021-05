Twee jonge drugsdealers uit Amersfoort zijn vrijdag vrijgesproken door de rechtbank. Het duo hing een celstraf boven het hoofd na een undercoveractie van de politie, maar die komt er niet vanwege een fout in het papierwerk.

Drugsgebruikers zette de politie in maart vorig jaar op het spoor van mogelijke dealers in cocaïne. Ze overhandigden simkaarten uit hun telefoons waarop drugsgerelateerde berichten waren terug te vinden. Op 26 maart besloot de politie over te gaan tot de eerste pseudokoop om de dealers te kunnen pakken.

In totaal sloten de undercoveragenten zeven deals met het tweetal uit Amersfoort. Dat was voldoende bewijs om beide mannen aan te houden. De rechtbank behandelde de zaak vrijdag, maar kon niets anders doen dan de mannen vrijspreken.

De pseudokopen mogen niet worden meegeteld als bewijs vanwege een vormfout aan de kant van de opsporingsdienst, zo oordeelde de rechtbank. Voor een nepdeal is tijdig toestemming nodig van een officier van justitie. In dit geval kwam die toestemming pas toen er al een aantal keer een pseudokoop was gedaan. Volgens de rechtbank is dat te laat.

De politie had volgens het vonnis bovendien te weinig verdenking tegen de mannen, voordat over werd gegaan tot de drugskoop. Of het Openbaar Ministerie tegen de uitspraak in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.