In kapsalon Hizi Hair aan het 't Plein in Leusden is donderdag rond 15.30 uur brand uitgebroken aan de achterzijde van het pand. Medewerkers en klanten konden tijdig het pand verlaten.

De brandweer heeft al snel opgeschaald naar middelbrand, waardoor meerdere brandweerwagens uit Leusden en Amersfoort zijn opgeroepen.

In de berging achter de kapperszaak Hizi Hair woedde de brand. Meerdere spullen en enkele containers die daar opgeslagen stonden, stonden in brand. Een groot deel van het gebouw stond vol met rook.

De brand kon snel geblust worden. Wel moest er nog lang geventileerd worden zodat al het rook uit het pand gehaald kon worden.