Op de plek aan de Curaçaolaan in Amersfoort, waar tot 2019 een blokhut stond, worden zes tiny houses gebouwd. De kleine, volwaardige en vrijstaande woningen hebben een oppervlakte van maximaal 50 vierkante meter en zijn duurzaam.

De zes woningen krijgen een gemeenschappelijke buitenruimte. Wie in een van de tiny houses wil wonen, kan zich vanaf 3 mei inschrijven via de website van de gemeente Amersfoort waarna een loting volgt. Wie ingeloot wordt, komt in een bewonerscollectief en mag met de gemeente meedenken over de verdere invulling van het kleine wijkje.