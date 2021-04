De politie heeft deze week vier verdachten, tussen de veertien en zeventien jaar, aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling van een veertienjarige jongen uit Bunschoten.

De mishandeling vorige week maandag werd door een van de verdachten vastgelegd met een telefoon, waarna de beelden rondgingen op sociale media.

Het slachtoffer raakte die maandagmiddag in gesprek met vier jongeren aan de Schubertstraat in Bunschoten. Dat gesprek ontaardde in geweld tegen de minderjarige jongen. Hij werd geslagen en geschopt terwijl hij op de grond lag.

Toen een vijftienjarige Bunschoter tussenbeide probeerde te komen, werd hij ernstig bedreigd. De mishandeling werd door een van de verdachten vastgelegd en via sociale media gedeeld.

De minderjarige verdachten zijn verhoord. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.